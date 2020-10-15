Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Призываю мировую общественность осудить военные преступления Армении (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Насколько надо быть бесчеловечным, безжалостным и морально деградированным, чтобы умышленно обстрелять кладбище во время похоронной процессии? Призываю мировое сообщество осудить военные преступления Армении и выражаю свои соболезнования семьям и близким погибших. Да упокоит Всевышний их души».