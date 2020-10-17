Президент Ильхам Алиев: Мы вернемся в Физули, заново отстроим, благоустроим все села

БАКУ /Trend/ - Мы вернемся в Физули, заново отстроим, благоустроим все села. В эти села вернется жизнь. Равно, как в свое время азербайджанская армия под руководством великого лидера освободила от оккупации 22 села Физулинского района, в том числе поселок Горадиз. Посмотрите, какое красивое это место. Поселок Горадиз стал благоустроенным современным городом.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев, рассказывая об этом в обращении к народу, сказал: «В освобожденных от оккупации селах живут физулинцы. Могу сказать, что в селах, освобожденных на сегодняшний день от оккупации, поселилась примерно половина населения Физули. Но сегодня села, где жили физулинцы, уже освобождены и туда вернется жизнь, вернутся они сами, будут жить там, посещать могилы своих предков. В восстановленных там мечетях будет звучать азан».

Глава государства отметил, что мы выполняем нашу почетную миссию. «Полностью убежден, что доблестная азербайджанская армия будет и дальше гнать оккупантов с нашей земли», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.