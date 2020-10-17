В связи с провокациями Армении возбуждено более 20 уголовных дел - генпрокурор Азербайджана
БАКУ /Trend/ - По фактам, связанным с провокациями Армении, возбуждено более 20 уголовных дел.
Как передает Trend, об этом Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев сказал на брифинге в связи с визитом иностранных дипломатов в Гянджу.
Он отметил, что в настоящее время собираются все необходимые доказательства: "Мы будем действовать в различных направлениях, чтобы привлечь к ответственности политическое руководство Армении".
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