В связи с провокациями Армении возбуждено более 20 уголовных дел - генпрокурор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По фактам, связанным с провокациями Армении, возбуждено более 20 уголовных дел.

Как передает Trend, об этом Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев сказал на брифинге в связи с визитом иностранных дипломатов в Гянджу.

Он отметил, что в настоящее время собираются все необходимые доказательства: "Мы будем действовать в различных направлениях, чтобы привлечь к ответственности политическое руководство Армении".