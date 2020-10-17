В связи с провокациями Армении возбуждено более 20 уголовных дел - генпрокурор Азербайджана

Политика 17 октября 2020 20:01 (UTC+04:00)
В связи с провокациями Армении возбуждено более 20 уголовных дел - генпрокурор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По фактам, связанным с провокациями Армении, возбуждено более 20 уголовных дел.

Как передает Trend, об этом Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев сказал на брифинге в связи с визитом иностранных дипломатов в Гянджу.

Он отметил, что в настоящее время собираются все необходимые доказательства: "Мы будем действовать в различных направлениях, чтобы привлечь к ответственности политическое руководство Армении".

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Израиль сократил импорт кожаных изделий из Турции
Израиль сократил импорт кожаных изделий из Турции
Израиль возобновил авиасообщение с другими странами в рамках программы &quot;открытое небо&quot;
Израиль возобновил авиасообщение с другими странами в рамках программы "открытое небо"
В Израиле решили начать первый этап смягчения карантина 18 октября
В Израиле решили начать первый этап смягчения карантина 18 октября
Loading Bars
Лента новостей
Отсутствие давления на Армению побуждает ее совершать новые преступления - помощник Президента Азербайджана Политика 20:33
Армения должна прекратить свои настойчивые атаки и вывести оккупационные силы с территории Азербайджана - Тюркский совет (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 20:26
Посольство Украины в Азербайджане резко осудило очередной обстрел Гянджи Политика 20:19
Руководитель социальной сети «Друзья Азербайджана» направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 20:11
Бывший премьер-министр Молдовы направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 20:08
В связи с провокациями Армении возбуждено более 20 уголовных дел - генпрокурор Азербайджана Политика 20:01
Выведен из строя ЗРК С-125 армянских ВС - минобороны Азербайджана Политика 19:48
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 17.10.2020 Политика 19:40
Уничтожена реактивная система залпового огня БМ-21«Град» армянских ВС - минобороны Азербайджана Политика 19:33
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Гянджа – это сердце Азербайджана. И никто никогда не сможет сломить гордый дух ее жителей! (ФОТО) Политика 19:31
Кому нужны эти слепые, глухие и немые международные структуры, фактически потворствующие фашистской Армении? – народный артист Агаверди Пашаев Социум 19:15
Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в связи с очередным ракетным обстрелом Гянджи армянскими ВС Политика 18:49
ЕС выразил сожаление в связи с ракетными ударами по азербайджанскому городу Гянджа Политика 18:23
Уничтожены ЗРК «Тор-М2КМ» армянских ВС - минобороны Азербайджана Политика 18:23
Азербайджан решительно настроен освободить от оккупации свои земли - помощник Президента Политика 18:15
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили координацию в рамках ОПЕК+ Россия 18:12
Обнародован объем добычи нефти с месторождений АЧГ И «Шах-Дениз» Энергетика 17:55
ТОО "CASPI BITUM" объявляет тендер на поставку оборудования КИП Тендеры 17:52
В Азербайджане увеличилась добыча газа Энергетика 17:52
ТОО "Мангистауэнергомунай" объявило тендер на закупку ИБП Тендеры 17:47
Коварная Армения вероломно мстит через убийство мирных жителей - помощник Президента Азербайджана Политика 17:42
Армения, будучи беспомощной на поле битвы, идет на ужасные действия, демонстрирующие ее античеловеческую сущность – народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде Социум 17:38
Число скончавшихся в результате армянского террора в Гяндже достигло 14 человек Политика 17:32
ВС Армении подвергли артобстрелу дом в Агджабединском районе, есть раненый Происшествия 17:22
С начала года Азербайджан экспортировал более 20 миллионов тонн нефти Энергетика 17:08
Уничтожена очередная бронетехника ВС Армении - ответ на теракт в Гяндже (ВИДЕО) Политика 17:08
Помощник Президента Азербайджана и представители дипкорпусов прибыли в Гянджу на место происшествия (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:02
Президенту пишут: Ваши обращения к народу и объявление Вами населенных пунктов, освобожденных от оккупации, становятся для нас самыми счастливыми минутами Политика 16:41
В результате ракетного удара по Гяндже повреждена линия электропередач Азербайджан-Грузия Экономика 16:41
Наибольший объем добычи нефти в Азербайджане пришелся на долю АЧГ Энергетика 16:30
Французский депутат осудил террор фашистской Армении в Гяндже Политика 16:20
Разгромлены склады ГСМ и боеприпасов ВС Армении (ВИДЕО) Политика 16:18
В Чикаго прошла акция под лозунгом: «Конец армянскому террору!» (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 16:16
Пашинян и его свора убийц детей и мирных жителей – паршивые шакалы! – золотой голос Израиля Хава Долев Социум 16:15
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что армянский народ привлечет к ответственности главарей своего преступного режима хунты Политика 16:13
В UNEC продолжается акция в поддержку Фонда помощи Вооруженным силам Общество 16:11
Поддержка Азербайджану от сына посла Кувейта (ФОТО) Общество 16:09
Президент Ильхам Алиев: Откуда в бедной, нищей Армении столько оружия и техники? Политика 16:08
ВС Азербайджана оставляют за собой право принимать адекватные меры против легитимных военных целей - Помощник Президента Политика 16:07
В Азербайджане было выявлено 528 новых случаев инфицирования коронавирусом Общество 15:52
Глава МИД Азербайджана проинформировал руководителей международных организаций о терроре в Гяндже Политика 15:48
Хикмету Мирзоеву присвоено высшее воинское звание генерал-лейтенант - Распоряжение Политика 15:43
Мехрибан Алиева: Каким надо быть бесчеловечным чудовищем, чтобы в очередной раз отдать приказ о ракетном ударе по жилым кварталам спящего города? (ФОТО) Политика 15:37
Приказавшие ударить баллистическими ракетами по гражданским лицам ответят за это - минобороны Турции Политика 15:17
"Диванные войска" Армении перешли в наступление - в соцсетях звучат угрозы удара по Баку из "Искандеров" (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 15:14
Петиция! Требуем исключить фашистскую Армению из ОДКБ! Иначе это расценивается как поддержка терроризма! (ФОТО) Социум 15:09
Президент Ильхам Алиев: Военно-политическое руководство Армении- преступники, и мы накажем этих преступников Политика 15:07
Фотографии с места происшествия против безмолвия международного сообщества - последствия армянского теракта в Гяндже (ФОТО) Политика 15:07
В МИД России направлена нота протеста в связи с незаконным визитом депутата Госдумы на оккупированные азербайджанские территории Нагорно-карабахский конфликт 15:04
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку электротехнического оборудования Тендеры 14:51
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» объявило тендер Тендеры 14:48
Нанесены ракетно-артиллерийские удары по позициям ВС Армении (ВИДЕО) Политика 14:47
Омбудсмен Азербайджана осуществляет в Гяндже миссию по расследованию фактов нападения (ФОТО) Политика 14:46
Уничтожен очередной тактический БПЛА ВС Армении Политика 14:32
Вся ответственность за обстрелы Гянджи ложится на военно-политическое руководство Армении - вице-премьер Политика 14:23
Недельный обзор событий финансового рынка Азербайджана Финансы 14:13
В Туркменистане ведется работа по повышению финансовых возможностей граждан Финансы 14:09
АО «Трансмашхолдинг» России поставит в Туркменистан тепловозы Транспорт 13:58
Казахстанская компания по управлению электросетями объявляет тендер Тендеры 13:53
В результате очередного армянского террора в Гяндже скончались 13 человек, ранены 5 детей - генпрокуратура Политика 13:45
Помощник президента Азербайджана прибудет в Гянджу совместно с дипломатическим корпусом и военными атташе Политика 13:35
«Туркменхимия» объявляет тендер на проектирование и строительство установки по производству метанола Тендеры 13:33
Статья о ракетном ударе Армении по городу Гянджа опубликована The Guardian Нагорно-карабахский конфликт 13:30
Армия Азербайджана мстит за Гянджу (ВИДЕО) Политика 13:19
Я все еще храню ключи от дома, разрушенного армянами - житель Физули Общество 13:18
Посольство Ирана в Азербайджане жестко осудило ракетные удары по Гяндже Политика 13:04
Не далек тот день, когда азербайджанский флаг будет водружен в Шуше и Ханкенди - помощник Первого вице-президента Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 13:00
Президент Ильхам Алиев: Физулинская и другие операции будут включены в военные книги Политика 13:00
Николай Пяткин: Обстрел мирных жителей Гянджи - варварский политический ход армянского государства Социум 12:58
Президент Ильхам Алиев: Мы вернемся в Физули, заново отстроим, благоустроим все села Политика 12:53
Президент Ильхам Алиев: Доблестная Азербайджанская армия успешно продолжает спасительную миссию Политика 12:52
Президент Азербайджана обнародовал данные об уничтоженной и взятой в последние дни в качестве трофея вражеской технике Политика 12:51
Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа объявляет тендер Тендеры 12:50
АО «Вагонсервис» Казахстана объявило тендер Тендеры 12:46
Туркменистан увеличивает экспорт карбамида Энергетика 12:43
В рядах ВС Армении раскол - добровольцы самовольно покидают позиции (ВИДЕО) Политика 12:41
Число скончавшихся в результате армянских провокаций достигло 60 человек - Генпрокуратура Азербайджана Политика 12:38
Государственный терроризм Армении и тотальная война против мирного населения Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 12:29
Уничтожен штурмовик Су-25 ВВС Армении Политика 12:22
В результате ракетного обстрела Гянджи со стороны ВС Армении полностью разрушено 20 домов (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 11:55
Уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300 ВС Армении (ВИДЕО) Политика 11:52
На минувшей неделе золото и серебро в Азербайджане подешевели (ОБЗОР) Финансы 11:51
В Гяндже создан временный оперативный штаб Политика 11:46
В Азербайджане увеличилось производство в сфере металлургической промышленности Бизнес 11:44
МИД Азербайджана осудило визит депутата Госдумы РФ в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана Политика 11:42
Президент Ильхам Алиев: Мы отвечаем им на поле боя, мы мстим и отомстим за этих невинных людей на поле боя Политика 11:42
Братский Азербайджан отвечает на эту подлость на фронте - минобороны Турции Политика 11:28
В результате ракетного удара по Гяндже разрушена еще одна школа (ФОТО) Происшествия 11:25
Возбуждено уголовное дело по факту очередного террора Армении в Гяндже - Генпрокуратура Политика 11:23
Туркменистан: Подготовлен План Совместных действий с ЮНЕСКО Бизнес 11:17
Хикмет Гаджиев: В Гяндже среди развалин обнаружено удостоверение личности подростка (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 11:11
Азербайджанские НПО обратились к Совбезу и генсеку ООН Политика 11:04
Азербайджан отомстил за Гянджу: Уничтожено большое количество живой силы и военной техники ВС Армении (ВИДЕО) Политика 11:02
Уничтожен полковник ВС Армении, начальник инженерно-саперной службы Политика 11:00
Общая прибыль держателей облигаций SOCAR выросла до $20 млн. Энергетика 10:59
Мевлют Чавушоглу: Молчать на действия Армении, значит быть соучастником этих преступлений Политика 10:56
Генпрокурор Азербайджана: Ответ политическому руководству Армении за террор в Гяндже будет тяжелым Политика 10:45
Цена на азербайджанскую нефть вновь превысила $42 за баррель Финансы 10:30
Президент Ильхам Алиев: Сегодня освобожден от оккупации город Физули и несколько сел района Политика 10:28
Раненый житель Гянджи: Все произошло в одно мгновение - дом обрушился, все вокруг вдруг стало красным Общество 10:27
Все новости