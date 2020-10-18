Уничтожен командир полка ВС Армении

БАКУ /Trend/ - Уничтожен командир полка вооруженных сил Армении.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, уничтожен командир так называемого "мартунинского полка" Армении, полковник Гегам Габриелян.

Отметим, что по сообщениям армянских СМИ и социальных сетей, армянская армия лишилась системы командных коммуникаций и в армии началось серьезное дезертирство. Зачисленные в добровольческую армию отказываются идти на фронт.