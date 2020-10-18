Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем независимости

БАКУ /Trend/ - Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей официальной странице в Twitter написал поздравления по случаю 18 октября - Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает Trend, в публикации президента Турции отмечается: "Поздравляю Азербайджан, нашего дорогого брата, дорогого друга, с 18 октября - Днем Независимости. Мы продолжим поддерживать Азербайджан во всех сферах и будем вместе с нашими братьями в борьбе за Родину, придерживаясь идеи одна нация, два государства".