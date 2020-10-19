Спикер парламента Турции о возможной атаке Арменией Нахчывана
БАКУ /Trend/ - Не думаю, что Армения осуществит массированную атаку на Нахчыван.
Об этом на встрече с журналистами в Баку сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, сообщает в понедельник Trend.
Шентоп отметил, что Армения стремится расширить масштаб войны, в которой виновна сама, распространить ее на прилегающие территории: "Близлежащие страны политически более практичны и разумны, поэтому такого не случится. Мы верим в поражение агрессора".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)
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