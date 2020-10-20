Армения источник угрозы для всего региона - Мустафа Шентоп
БАКУ /Trend/ - Армения - источник угрозы для всего региона.
Об этом во время выступления на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, сообщает во вторник Trend.
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