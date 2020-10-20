Министерство обороны Армении в очередной раз признало отступление

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Армении в очередной раз признало, что армянские подразделения отступают.

Как передает во вторник Trend, представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян признал, что армянские подразделения вынуждены отступать, не выдерживая натиска армии Азербайджана.

"Отступление – это не поражение. И в 1918, и в 1941, и в 1992 годах были отступления", - попытался оправдаться Ованнисян.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)