Распространенное армянской стороной сообщение о Худаферине является дезинформацией - Минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Распространенное министерством обороны Армении сообщение о том, что боевые действия ведутся на Худаферинском направлении, является абсурдом и не нуждается даже в комментарии.

Об этом сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве добавили, что это очередная дезинформация, направленная на частичное снижение страха, царящего в армянском обществе.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)