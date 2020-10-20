Изображения освобожденного от оккупации города Зангилан со спутника Azersky

БАКУ /Trend/ - Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев сегодня вновь обрадовал азербайджанский народ сообщением об освобождении населенных пунктов.

Trend со ссылкой на ОАО "Азеркосмос", представляет вашему вниманию изображения со спутника Azersky освобожденного от оккупации города Зангилан .

Как видно на снимках, Баситчайский государственный природный заповедник, богатый платанами - одной из редких природных жемчужин в мире, был жестоко разрушен и разграблен армянами в Зангиланском районе. В результате разрушительного воздействия оккупантов на окружающую среду, флоре и фауне региона был нанесен серьезный ущерб.

В ОАО "Азеркосмос" отметили, что к сожалению, восьмиугольная гробница Яхья ибн Мухаммада на территории Зангиланского района, относящаяся к средневековью и отличающаяся своим архитектурным стилем, также входит в число разрушенных оккупантами памятников истории и культуры.