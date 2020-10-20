Сообщение армянской стороны о военных операциях в направлении Худаферина является абсурдом - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Распространяемая минобороны Армении информация о ведении боевых действий в направлении Худаферина является чепухой и не нуждается даже в комментариях.

Как передает во вторник Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что это очередная дезинформация, направленная на частичное снижение страха, царящего в армянском обществе.

(Текст: Турал Гараджаев)