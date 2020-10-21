Некоторые говорили: - Зачем закупать столько вооружения? Все равно мы не будем воевать - депутат

БАКУ /Trend/ - За годы руководства Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал экономически сильнее, укрепил свои позиции на международной арене и стал влиятельным игроком на международной арене. На протяжении многих лет глава государства с самых высоких трибун всегда выражал озабоченность по поводу оккупации наших земель.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов.

Депутат сообщил, что ежегодно при составлении госбюджета доля военных расходов была довольно большой, и наша армия модернизировалась.

"Когда проходили военные учения и для нашей армии закупалось новое вооружение, некоторые люди говорили о том, что зачем закупать столько вооружения, все равно мы не будем воевать. Но время показало, что Президент Ильхам Алиев все эти годы создавал фундамент для большой победы в будущем. Однако одной лишь военной мощи было недостаточно, потребовались шаги и в политическом русле.

На протяжении многих лет мы проводили успешную внешнюю политику и смогли донести до мира, что наши земли находятся под оккупацией. Регулярно обращаясь к нормам международного права и резолюциям Совета Безопасности ООН, нам удалось донести до мирового сообщества агрессивную и террористическую сущность Армении. Нам удалость донести до государств-членов Европейского Союза, ПАСЕ, ОЭС, Движения неприсоединения и других международных организаций то, что права Азербайджана были нарушены Арменией на международном уровне.

Для проведения контрнаступательных операций, чтобы обеспечить наше праведное дело, мы оснастили наши вооруженные силы по последнему слову техники, создали нашу космическую отрасль для успешных результатов информационной войны. За эти годы мы укрепили нашу экономику и обеспечили финансовые ресурсы для ведения войны. Как отметил Президент Ильхам Алиев: "Мы лучше знаем, что и когда делать".

Обязательно следует отметить, что политический курс, проводимый Главой государства, подготовил нас к войне, которая будет выиграна, в том числе, путем улучшения социального благосостояния населения страны. Сегодня наша славная армия очень успешно продвигается на фронте. Каждый день от оккупации освобождаются новые земли. Армения уже побеждена. В рядах ее армии резко участились случаи массового дезертирства, наблюдается нехватка продовольствия, топлива и боеприпасов. Мы достигли этого благодаря решимости нашего Верховного Главнокомандующего, его сильной политической воле и способности сплотить народ в борьбе за справедливое дело. Президент Ильхам Алиев спас наш народ от армянского унижения и положил конец нашим 30-ти летним чаяниям. Сегодня Президент Ильхам Алиев стал самым любимым, завоевавшим вечное доверие народа, лидером. С такими заявлениями Президента Ильхама Алиева, как "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак", "Вместе мы сильнее", Азербайджан стал непоколебимой, воинственной и победоносной страной. Сегодня каждый человек в Азербайджане чувствует себя счастливым гражданином счастливой страны. Это ощущение нам подарил Президент Ильхам Алиев. Да здравствует Президент Ильхам Алиев!" - сказал Бадамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)