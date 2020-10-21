Армения продолжает накалять ситуацию в зоне конфликта - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения продолжает накалять ситуацию в зоне конфликта.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов, передает в среду Trend.

Он отметил, что 21 октября с различной интенсивностью продолжались боевые действия на Агдеринском, Физули-Джабраильском и Губадлинском направлениях фронта.

"Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и артиллерии. В результате операции, проведенной армией Азербайджана на Джабраильском и Губадлинском направлениях фронта, обороняющиеся подразделения 18-ой мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении были вынуждены отступить, понеся потери в личном составе и военной технике."

На оборонительной линии 5-го горнострелкового полка были захвачены позиции противника, а также большое количество оружия и боеприпасов. Уничтожены начальник артиллерии полка, командир артиллерийского дивизиона и командир 4-го батальона вместе с личным составом.

На оборонительных участках 6-го и 7-го горнострелковых полков имеются убитые и раненые среди личного состава подразделений противника. Среди уничтоженных находится также заместитель командира полка Ваан Саркисян. В ходе боев были выведены из строя три артиллерийские установки, несколько минометов и три грузовых автомобиля с личным составом.

Войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку на всей протяженности фронта", - сказал Анар Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)