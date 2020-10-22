Армения открыла дополнительные рейсы для переправки прибывающих армян в Нагорный Карабах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С начала военных операций Армения увеличила количество авиарейсов из зарубежных стран, где проживает много армян, сообщает в четверг Trend.

Еще во время апрельских боев 2016 года армяне хотели отправить из Воронежа отряд в составе 300 человек, чтобы они воевали в Карабахе.

В Воронежской области функционирует большая армянская диаспора. Эта область близко расположена к территориям Украины, где происходит конфликт. Данный факт не исключает возможность отправки в Армению вооружения, скрыто вывезенного с этих территорий.

Сейчас Армения увеличила авиарейсы из стран, где проживает много армян. Анализ информационной базы "Flightradar24" показывает, что к этому активно привлечены местные авиакомпании.

Так, компания "Aircompany Armenia" с завтрашнего дня (23 октября) планирует рейсы из Воронежа в Ереван.

Отметим, что ранее зарубежные телеканалы сняли видеосюжет о встрече в аэропорту лиц, прилетевших воевать в Армению из Франции.

По информации "Flightradar24", 14 октября компания "Aircompany Armenia" реализовала авиарейс из французского Лиона, следующий рейс запланирован на сегодня – 22 октября. Добавим, что осуществленный 14 октября рейс - первый вылет, реализованный компанией из Лиона за последние 30 дней. Это дает основание полагать, что это нерегулярный рейс, а использовался он для доставки армянских боевиков из Франции в Карабах.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)