Президент Ильхам Алиев: Если Минская группа не может добиться результата за 30 лет, то это уже само за себя говорит

БАКУ /Trend/ - Минская группа не смогла добиться никакого результата за 30 лет. Если группа стран не может добиться результата за 30 лет, то это уже само за себя говорит. Сопредседатели Минской группы являются также постоянными членами Совета Безопасности ООН. При участии и голосовании этих стран были приняты 4 резолюции Совета Безопасности ООН о полном и безоговорочном выводе армянских войск с азербайджанских земель. Возникает вопрос, почему эти резолюции не выполняются. Потому что сопредседатели Минской группы и постоянные члены – одни и те же страны. Таким образом, этот вопрос остается открытым.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью японской газете Nikkei.

Глава государства затем ответил на вопрос о роли России в качестве ведущего посредника среди сопредседателей Минской группы. Отметив, что у трех сопредседателей Минской группы одинаковые права и одинаковый мандат, Президент Азербайджана сказал: «Насколько мне известно, лидер среди этих стран не выбирался. Все они равны, и мы рассматриваем их как посредников. Если какая-то страна берет на себя роль посредника, то она должна быть нейтральной. Если она не нейтральна, то эта страна не может быть посредником. Конечно, уровень нейтральности - это другой вопрос, который будет адресован в подходящее время. Но думаю, что для прекращения насилия и выполнения мандата, который не выполнялся на протяжении 28 лет, сопредседатели Минской группы теперь сыграют свою роль, особенно сейчас, когда Армения, можно сказать, потерпела поражение на поле боя».