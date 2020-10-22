Парламентский союз ОИС осудил террористическую атаку Армении на Гянджу

БАКУ /Trend/ - В адрес председателя Милли Меджлиса (парламента) Сахибы Гафаровой продолжают поступать письма от международных организаций, осуждающих агрессию Армении в отношении гражданского населения Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на парламент.

В письме Генсека Парламентского союза ОИС Мухаммеда Хурайчы Нияссина председателю Милли Меджлиса осуждается обстрел гражданских лиц и инфраструктуры, городов и районов Азербайджана, находящихся далеко от зоны конфликта со стороны армянских вооруженных сил, в том числе, нанесение ракетных ударов по Гяндже.

В послании еще раз подтверждается поддержка суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана, еще раз решительно осуждается агрессия ВС Армении, приведшая к гибели большого количества мирных жителей во втором по величине городе Азербайджана.

(Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)