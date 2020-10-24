Эксперт о санкциях против Армении

БАКУ /Trend/ - За удар баллистическими ракетами по Гяндже, Тертеру, Барде, Мингячевиру, Нафталану и другим регионам, где проживает гражданское население Азербайджана, согласно VII главе Устава ООН (Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии) в отношении Армении могут быть приняты специальные санкции, сказал в субботу Trend доктор философии по праву, эксперт по международному праву Эльгюн Сафаров.

Он напомнил о санкциях, которые СБ ООН когда-то принял против Южной Африки, бывшей Югославии, Ирака, Руанды, Сомали, Сьерра-Леоне, Ливии и других стран.

Сафаров добавил, что правительство Азербайджана неоднократно обращалось в СБ ООН по факту использования ВС Армении бактериологического и химического оружия против гражданского населения Кельбаджарского, Лачинского, Агдамского районов в 1992-1994 гг.

Он также подчеркнул, что могут быть подготовлены и представлены всесторонние отчеты для рассмотрения в СБ ООН вопроса о принятии экономических и дипломатических ограничений против Армении, привлечении к ответственности правительства Армении и лиц, которые управляют вооруженными силами этой страны. Также Совет Европы может принять ограничения политического и экономического характера против Армении: «Что это за ограничения? К примеру, прекращение транспортных, финансовых отношений между Арменией и СЕ, замораживание зарубежных банковских счетов руководителей правительства Армении, приостановление деятельности в ПАСЕ и пр. Правительство Азербайджана уже собрало важные доказательства и факты для принятия международными организациями вышеперечисленных решений против Армении. ООН, СЕ, ЕС и другие международные организации должны дать правовую оценку преступлениям, совершаемым Арменией против гражданского населения Азербайджана. Убежден, что Азербайджан очень скоро восстановит свою территориальную целостность и лица, совершившие преступления против человечности, будут привлечены к ответственности. Для этого есть все правовые и политические основания».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)