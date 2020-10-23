Джейхун Байрамов встретился с советником президента США

БАКУ /Trend/ - 23 октября в рамках рабочего визита министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена.

Как сообщили Trend из МИД Азербайджана, министр Д.Байрамов проинформировал официального представителя США о последней ситуации в регионе, новой агрессии Армении против Азербайджана, обстрелах мирного населения Азербайджана и жилых районов, серьезных жертвах среди мирного населения, грубых нарушениях международного права, в том числе международного гуманитарного права со стороны Армении.