"Голос Америки" принес извинения за ошибку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - "Голос Америки" принес извинения за то, что представил Гянджу как Нагорный Карабах, сообщает в субботу Trend.

Во время трансляции новости Human rights , на сайте радио была размещена новость о том, что якобы в результате ударов, нанесенных азербайджанскими военнослужащими, гражданским домам в Нагорном Карабахе был нанесен ущерб.

В этой новости фото, снятое в Гяндже, было представлено как Нагорный Карабах. "Голос Америки" извинился за ошибку, отметив, что фото в новости заменено.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)