Минобороны: Будут созданы необходимые условия для выдачи армянских военнопленных и мирных жителей третьим странам

БАКУ /Trend/ - Военное командование Азербайджана обращается к мирным жителям, проживающим в населенных пунктах в направлении ведения боевых действий, и призывает их держаться подальше от военных объектов и инфраструктуры во избежание травм.

Как сообщает Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.