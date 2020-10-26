Президент Ильхам Алиев: Если страны, которые покровительствуют Армении, хотят прекращения огня, то они должны оказать давление на эту страну

БАКУ/Trend/ - Если страны, которые сочувствуют Армении, покровительствуют им и фактически создали армянам, Армении условия для того, чтобы наши земли почти 30 лет находились под оккупацией, хотят прекращения огня, то они должны оказать давление на эту страну.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе оперативного совещания, которое прошло 25 октября в Центральном командном пункте Министерства обороны с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объединений, дислоцированных во фронтовой зоне.

«Два раза по просьбе Армении, предложению больших государств было объявлено прекращение огня. И в обоих случаях Армения нарушила его. В первый раз не прошло и одного дня, как она подвергла бомбардировке Гянджу. Во второй раз Армения нарушила режим прекращения огня спустя две минуты. В таком случае Азербайджан, конечно же, дал и будет давать им достойный ответ. Мы и впредь будем прогонять врага с наших земель, до конца.

У нас есть условие, если страны, которые сочувствуют Армении, покровительствуют им и фактически создали армянам, Армении условия для того, чтобы наши земли почти 30 лет находились под оккупацией, хотят прекращения огня, то они должны оказать давление на эту страну. Премьер-министр Армении должен выступить с заявлением о том, что его страна покинет оккупированные земли. Мы не слышали такого заявления. Наоборот, он говорит о праве народов на самоопределение и фактически разрушил переговорный процесс»,- отметил глава государства.