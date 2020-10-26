Генпрокуратура Азербайджана: До настоящего времени погибли 65, ранены 297 мирных жителя

БАКУ /Trend/ - В результате ракетных и артиллерийских обстрелов Гянджи со стороны ВС Армении 4, 11 и 17 октября погибли 26 человек, включая 10 женщин и 6 детей, ранены 138 человек, нанесен крупный ущерб гражданским инфраструктурным объектам и транспортным средствам, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Всего с 27 сентября до настоящего времени в ходе армянских провокаций погибли 65 мирных жителей Азербайджана, из них 18 женщин и 10 детей, ранены 297 человек, из которых 69 - женщины, 32 - дети.

(Текст: Кямаля Сеидова.)