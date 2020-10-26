Война ведет Армению к еще большему упадку - депутат Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Экономика Армении с первого дня начала реагировать на войну, вследствие чего в Армении обесценилась национальная валюта.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

По его словам, в период военных действий в Армении наблюдается резкий рост потребительских цен и, соответственно, уровня инфляции.

"Недавно парламент Армении пересмотрел госбюджет и решил увеличить лимит внешнего долга Армении. Основная цель заключалась в попытке облегчить существующие социально-экономические проблемы в стране за счет увеличения внешних заимствований, но, конечно, рынок и экономика Армении реагируют и на это. Рост цен на потребительском рынке также свидетельствует о серьезных проблемах в экономике страны.

Ожидается, что рост потребительских цен в Армении продолжится. Если учесть, что в поствоенный период в Армении прогнозируется крайне тяжелая с экономической точки зрения ситуация, международные агентства снижают кредитный рейтинг Армении. Это значит, что война ведет Армению к еще большему упадку", - добавил Вугар Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)