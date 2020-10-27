Сегодня парламент Азербайджана переименует освобожденное село Венг

БАКУ /Trend/ - Сегодня будет проведено пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента), сообщает во вторник Trend.

На заседании будет обсуждаться законопроект "О переименовании села Венг Ходжавендского района Азербайджана в село Чинарлы".

Напомним, что в обращении к народу 20 октября 2020 года Президент Ильхам Алиев сказал, что отныне село Венг будет называться Чинарлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)