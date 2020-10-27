(Первая версия в 10:29)

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана обратился к международным организациям в связи с привлечением армянских детей к боевым действиям в качестве солдат, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

В последние дни в медиа широко распространены видео о том, как Армения привлекает детей к боевым действиям в качестве солдат на оккупированных территориях Азербайджана.

В обращении говорится, что в течение почти 30 лет сотни тысяч детей в Азербайджане страдают от продолжительной агрессии Армении и ее последствий. Но, как видно, Армения продолжает нарушать права не только азербайджанских детей, но и не гнушается нарушать права даже армянских детей: «Используя детей в ходе военных действий, Армения нарушает IV Женевскую конвенцию о защите гражданского населения и I Дополнительный протокол, в котором отмечено что «Дети должны быть объектом особой заботы и защищены от всяческих недопустимых посягательств». Такими действиями Армения грубо нарушает права детей, закрепленные в Конвенции по правам детей ООН, в Факультативном протоколе о вовлечении детей в вооруженные конфликты, в частности, в первой и второй статьях этого протокола. Используя детей в качестве боевиков, Армения лишает их основных прав, в частности, права на жизнь и защиту, поскольку дети как боевики могут стать военными целями.

Представляя себя одним из «защитников» декларации о безопасных школах, Армения не стесняется использовать школьные здания в военных целях, тем самым еще раз демонстрируя неуважение к защите будущих поколений.

«Азербайджан решительно осуждает нарушение Арменией прав детей при явном игнорировании ею международных конвенций и обязательств в рамках международного гуманитарного права, призывает соответствующие международные организации всесторонне изучить этот незаконный опыт и принять необходимые меры для прекращения нарушения прав ребенка со стороны Армении», - подчеркивается в сообщении МИД.

(Текст: Кямаля Сеидова.)