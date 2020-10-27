БАКУ /Trend/ - Механизм управления в Армении столкнулся с серьезной проблемой.

Об этом во вторник сказал Trend военно-политический обозреватель Рамиль Мамедли. По его словам, правящая команда в этой стране не может устояться.

"Ввиду этого один за другим освобождаются от занимаемой должности и заменяются главы силовых структур, которые являются движущей силой команды. Армянское руководство считает, что этими методами они смогут решить возникшие проблемы. Однако для этого следует провести кардинальные реформы", - подчеркнул Мамедли.

По поводу освобожденного от должности "министра обороны" так называемой "нкр" эксперт добавил, что согласно последним данным, это человек уже уничтожен.

"Армяне пытаются скрыть этот факт, сообщают, что он получил ранения. На самом деле, для нас нет человека с такой должностью. Потому что с Азербайджаном воюет армянские оккупационные силы. При отсутствии армии так называемой "нкр" не может быть и ее "министра обороны", - добавил Рамиль Мамедли.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)