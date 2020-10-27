Армянские танки против самих армян (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Военная техника, захваченная азербайджанской армией, перекрашивается и используется вновь, сообщает во вторник Trend.

Из захваченных 8 танков, 4 в исправном состоянии. Эти танки азербайджанская армия будет использовать против армянских вооруженных сил. Будут использованы и другие танки, которые ремонтируются.

Захваченные армянские танки уже покрашены в цвета танков азербайджанской армии.

(Автор: Агшин Керимов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)