Армения не хочет принимать своих граждан и тела своих же военнослужащих - Госкомиссия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Армения не хочет забирать своих граждан, тела своих же военнослужащих.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам секретарь Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

Он отметил, что Азербайджан, выразив приверженность нормам международного гуманитарного права, а также требованиям Женевских конвенций, после Московского соглашения о гуманитарном режиме прекращении огня между Арменией и Азербайджаном, вновь обозначила свою гуманную позицию.

"Так, в ходе встречи с главой представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане 12 октября Государственная комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, в качестве гуманного шага азербайджанской стороны, выдвинула предложение по передаче Армении в одностороннем порядке 30 тел армянских военнослужащих, а также оставленных при отступлении вооруженными силами Армении в беспомощном положении двух гражданских лиц - жителей Гадрута Бабаян Евгению Павловну 1935 года рождения и Мелкумяна Мишу Мерландовича 1935 года рождения. Несмотря на неоднократные предложения в связи с этим в ходе других встреч представителей Госкомиссии с МККК, с противной стороны на эту гуманную инициативу ответа не последовало. Это, наряду с демонстрацией неуважения к нормам международного гуманитарного права Арменией, также оценивается как антигуманный подход этой страны к своим гражданам", - подчеркнул Ахундов.

(Текст: Турал Гараджаев)