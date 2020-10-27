Высказывания армянской стороны о гуманитарном режиме прекращения огня - не что иное, как лицемерие - помощник Президента (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Несмотря на гуманитарный режим прекращения огня, азербайджанские территории и мирное население продолжают подвергаться обстрелам. Это показывает, что высказывания армянской стороны о гуманитарном режиме прекращения огня - не что иное, как лицемерие.

Как передает во вторник Trend, об этом в ходе брифинга для иностранных военных атташе и представителей международных организаций (ООН, ЕС, МККК), аккредитованных в Азербайджане, в связи с ракетным обстрелом Бардинского района сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что сегодня вооруженные силы Армении подвергли обстрелу Бардинский, Тертерский и Геранбойский районы Азербайджана с использованием установок "Смерч".

"В результате их террористических действий погибли четыре гражданских лица, включая одного ребенка, ранены 14 человек, в том числе два ребенка. Вопреки международному праву армяне используют кассетные бомбы против мирного населения Азербайджана. Всего в результате армянского террора погибло 69 человек, ранены 322 человека. С момента объявления последнего гуманитарного режима прекращения огня по гражданским объектам было выпущено свыше 300 снарядов и 10 ракет. Это военные преступления военно-политического руководства Армении", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)