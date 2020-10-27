Граждане пишут главе государства: Результаты Ваших решительных и взвешенных шагов безмерно радуют нас

БАКУ /Trend/ - Успешные операции азербайджанской армии на фронте, освобождение наших земель от оккупации вызывают большую радость в сердцах наших граждан, соотечественников, проживающих за рубежом и жителей других стран. Чувством счастья проникнуты их письма, адресованные Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Trend со ссылкой на сайт главы государства приводит содержание некоторых из них.

Асиф Курбан из Стокгольма пишет: "Уважаемый господин Президент, от имени крепнущей день ото дня азербайджанской диаспоры, проживающей во многих странах мира, и от себя лично приветствую Вас и спешу засвидетельствовать свое почтение. Выражаем поддержку Вам и в Вашем лице всему Азербайджану. Мы были крайне обеспокоены начавшимися с 27 сентября 2020 года военными провокациями армянских оккупантов, в результате которых подверглись обстрелу гражданские объекты и мирное население Азербайджана. К счастью, наше беспокойство оказалось мимолетным. Благодаря осуществленным под Вашим руководством реформам в области армейского строительства, материально-техническая база Вооруженных сил Азербайджана была доведена до высокого уровня, что позволило нашей армии дать достойный отпор врагу и перейти в контрнаступление, освобождая пядь за пядью наши земли. Доблестная армия Азербайджана, продвигаясь вглубь фронта, вынуждает армянских оккупантов покинуть наши земли. Господин Президент, Вы неоднократно подчеркивали, что для достижения мира и стабильности в регионе мировое сообщество и международные организации должны оказать давление на Армению и добиться вывода оккупационных войск с азербайджанских земель. Однако Армения, заняв неконструктивную позицию, ни во что не ставит переговорный процесс. Результаты Ваших решительных и взвешенных шагов безмерно радуют нас. Мы уверены в том, что уже совсем скоро будут освобождены все оккупированные земли и флаг Азербайджана будет развеваться в Шуше, Ханкенди, а гимн нашей страны разнесется окрест. Мы поддерживаем Вашу политику, поздравляем Вас, нашу армию и народ с достигнутыми успехами. Мы - представители азербайджанской диаспоры, прикладываем все усилия во имя нашей Родины. Мы всецело поддерживаем войну за Отечество во имя освобождения Карабаха и национальную борьбу нашей страны. Да хранит Аллах Вас, наш народ и армию!”.

Андрей Дмитриев из Казани пишет: "Уважаемый господин Президент, поздравляю Вас с ведением справедливой войны во имя освобождения Карабаха. Нынешние успехи Азербайджана стали возможны благодаря Вашему труду, самоотверженности и дальновидной политике. Ваша неутомимая деятельность во благо и процветание Азербайджана способствует экономическому развитию и укреплению авторитета Вашей страны на мировой арене. Желаю Вам успехов в столь ответственной миссии”.

Житель города Баку Халаф Гумбатзаде пишет: "Дорогой Президент, пишет Вам ученик пятого класса бакинской средней школы № 175. Меня воодушевляют радостные вести о победе. Я искренне восхищаюсь Вашей дальновидной и успешной политикой. Уверен, наша национальная армия под Вашим командованием уже совсем скоро освободит все наши земли от армянских оккупантов. Наше дело правое. Да хранит Вас Аллах! Карабах - это Азербайджан!”.

Житель Шеки Эльчин Гашимов: "Уважаемый господин Президент, кадры, на которых флаг Азербайджана развевается над освобожденными землями, переполняют гордостью мое сердце. Вести о победе вдохновляют наш народ на новые подвиги. Господин Президент, сердце каждого азербайджанца ныне бьется в унисон с сердцами наших солдат. Все наши помыслы, в том числе тех, кто пребывает в местах лишения свободы, направлены на восстановление территориальной целостности нашей страны. Счел бы за честь встать плечом к плечу с нашими солдатами на фронте. Готов пойти добровольцем и отдать свою жизнь во имя Родины. До конца отбывания моего срока осталось несколько месяцев. Готов весь остаток своих дней стоять на страже Родины, поквитаться за павших шехидов и освободить все наши земли от армянских оккупантов”.

Житель Лерика Дильгам Мамедов пишет главе государства: "Господин Верховный главнокомандующий, приветствую Вас - преемника политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева и спешу выразить Вам огромную признательность. Вы, как Президент Азербайджана - страны, находящейся на пути своего развития, с чувством гордости и любви стоите на страже народа и государства вопреки всем трудностям. Мы приветствуем и поддерживаем Вашу успешную политику. Освобождая наши земли от врага, Вы дарите нам ощущение победы, которое не передать словами. Надеюсь, мы в скором времени сполна ощутим окончательную победу над врагом. Мы верим в Вас и готовы сражаться до победного конца. Карабах - это Азербайджан!”.

В письме жителя Физули Ильхама Юсифова говорится: “Уважаемый господин Президент, сердечно поздравляю Вас и нашу доблестную армию с освобождением по прошествии 27 лет села Гедже Гёзлю Физулинского района. От имени всех односельчан выражаю признательность Вам и нашим доблестным солдатам. Весь наш народ уверен, что эта победоносная серия будет продолжена и трехцветный флаг Азербайджана будет развеваться над Шушинской крепостью. Да хранит Вас Всевышний! Карабах - это Азербайджан!”.

Жительница Шамкира Нармин Алиева пишет: "Уважаемый господин Президент, каждый день молюсь за Вас. Прошу Всевышнего уберечь Вас. Нынешние победы являются следствием Вашей многолетней успешной политики. Склоняюсь перед памятью наших шехидов, молю Всевышнего упокоить их души. Да ниспошлет Аллах силу нашей армии и крепкого здоровья нашим солдатам. Уверена, мы в скором времени одолеем врага. Господин Верховный главнокомандующий, мне 16 лет. Вдохновившись Вашей успешной деятельностью и победами нашей армии, я готова отправиться на фронт и подчиниться любому Вашему приказу. Победа будет за нами, Карабах - это Азербайджан!”.

Житель города Баку Захид Азимов: "Многоуважаемый господин Президент, пишет Вам житель Баку, ветеран Карабахской войны Азимов Захид Гусейн оглу. От себя лично и от имени всей нашей семьи выражаю Вам признательность за сокрушительные удары, наносимые врагу нашей могучей армией под Вашим командованием. Благодарю Вас за твердую, решительную позицию в войне за Отечество. Как бывший боец, я всегда готов исполнить Ваш приказ. Молю Всевышнего ниспослать Вам и нашей армии успеха и победы в этой справедливой войне. Я счастлив быть свидетелем наших побед и горжусь тем, что являюсь гражданином такой замечательной страны. Самое заветное мое желание - участвовать вместе с Вами в параде победы в Шуше, Лачине и Ханкенди. Верю, что этот счастливый миг уже не за горами. Господин Верховный главнокомандующий, великий полководец блистательной армии Азербайджана, да благословит Аллах Вас, нашу страну, армию и весь наш народ, да ниспошлет нам новых побед!”.

Бахруз Мамишов из Барды пишет: "Уважаемый господин Президент, мы каждый день с нетерпением ждем у телевизора Ваших выступлений. По мере того, как пополняется список освобожденных нами земель, меня переполняет радость. Верю, что в скором времени трехцветный флаг Азербайджана будет развеваться в Шуше. Мы с семьей непременно отправимся в эти края. Уверены, справедливость восторжествует. Мы очень счастливы, что у нас такой Президент, как Вы. Слушая Ваши выступления, нас охватывает радость и переполняет гордость. Да хранит Вас Всевышний! Да хранит Аллах Вас, Ваших детей, родных и близких, нашу армию! Да пребудут с Вами наши молитвы! Господин Президент, мы гордимся Вами и нашей могучей армией. Карабах - наш! Карабах - это Азербайджан! Мы преклоняем головы перед памятью шехидов, павших за наши земли, желаем исцеления раненым”.

Жительница Лянкярана Хафиза Мурадова пишет: "Дорогой Президент, от имени всех лянкяранцев выражаю Вам признательность за мудрую политику во имя освобождения наших исконных земель от врага. Каждый день мы с нетерпением ждем Ваших выступлений и с гордостью слушаем вести о победах. Вы - наш могучий Президент, своей грамотной, аргументированной речью и взвешенной политикой отстаивающий справедливую позицию Азербайджана на мировой арене. Да хранит Вас Всевышний! Мы поддерживаем Вас и гордимся Вами. Победа Вам к лицу. Пусть Вас всегда сопровождает удача, наш непобедимый Верховный главнокомандующий! Карабах - это Азербайджан! Вместе мы - сила, уважаемый Президент!”.

Житель Тертера Эльшан Исаев: "Уважаемый господин Президент, поддерживаю целенаправленную политику, проводимую Вами для укрепления суверенитета нашей страны, освобождения оккупированных земель и восстановления территориальной целостности. Пусть удача сопровождает Вас во всех делах. Благодарю Вас за подаренную радость победы. Мы верим в силу и отвагу нашей армии. Карабах - это Азербайджан!”.

В письме жителя Баку Вюсала Самендзаде говорится: “Уважаемый Верховный главнокомандующий, благодаря проводимой Вами мудрой политике ныне освобождаются наши земли, на протяжении 30 лет находившиеся под пятой у армян и словно молившие о спасении. Ваше имя золотыми буквами вписано в славную историю Азербайджана, Вы навеки в наших сердцах. Решительно заявив: "Карабах - это Азербайджан!", Вы осадили зарвавшегося Пашиняна. Господин Президент, от души поздравляю Вас, нашу сильную армию и весь азербайджанский народ с победой. Желаю Вам крепкого здоровья и новых побед. Вы доказали зарящимся на чужое армянским властям силу и мощь нашей армии, возглавляемой мудрым военачальником. Народ всецело поддерживает Вас. Я горжусь таким Президентом, как Вы. Да здравствует Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев! Слава азербайджанской армии! Да здравствует Азербайджан и славный азербайджанский народ! Карабах - это Азербайджан! Да хранит Вас Всевышний!”.

Жительница Евлаха Фидан Хасызаде: "Уважаемый Верховный главнокомандующий, могучая армия Азербайджана под Вашим командованием освобождает наши земли, на протяжении 30 лет находившиеся под пятой у врага, возвращая их нам - тем, кто все эти годы тосковал о них. Господин Президент, Вы не только восстанавливаете территориальную целостность Азербайджана, но и мстите за шехидов, отдавших жизни за наши земли. Вы претворяете в жизнь самое заветное желание азербайджанского народа. Вы даете достойный отпор врагу. Да хранит Аллах Вас, нашу армию и весь азербайджанский народ!”

Житель Лерика Худаверен Рагимов пишет: "Уважаемый Президент, непобедимый Верховный главнокомандующий, от имени жителей села Вери Лерикского района выражаю Вам признательность за подаренные нам чувства радости и гордости. Мы, жители Лерика, всегда с Вами. Мы гордимся Вами и нашей победоносной армией. Уверены, все наши земли в скором времени будут полностью освобождены. Пусть Всевышний поможет Вам на этом священном пути!”.

Житель Джебраила Зия Гурбатов: "Уважаемый Верховный главнокомандующий, поздравляю Вас и нашу доблестную армию с освобождением города Губадлы и других населенных пунктов, желаю Вам крепкого здоровья. Вы преподали урок лидерства главам многих государств. По одному Вашему призыву весь народ сплотился вокруг Вас в единый, мощный кулак. Происходящее сейчас - наглядное тому подтверждение. Тем временем Пашинян умоляет своих солдат и народ воевать. Что сделал он для народа, чтобы народ пошел за ним?! Господин Президент, да поможет Вам Всевышний! Аминь”.

Жительница Агдама Гюлли Байрамова пишет: "Уважаемый господин Президент, наш народ никогда не смирится с оккупацией исконных земель. Меня и мою семью очень обрадовали вести об освобождении нашей могучей армией под Вашим командованием части наших территорий. Пользуясь случаем, от всего сердца поздравляю нашу отважную армию. Каждый клочок нашей земли священен, потому что эти земли окроплены кровью шехидов. Мой сын тоже пал шехидом за наши земли. Господин Президент, поздравляем Вас с победами на фронте. Мы верим в нашу победу. С нетерпением ждем новых успехов и окончательного триумфа. Да хранит Вас Всевышний! Желаю Вам крепкого здоровья".

Житель Тертера Рашад Гараев: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, вести о победах, которыми Вы с большой радостью делитесь с народом, вызывают во мне гордость. Наша правая борьба избавит сотни тысяч людей от участи вынужденных переселенцев и восстановит территориальную целостность нашей страны. Господин Президент, в этой Отечественной войне каждый из нас, как рядовой солдат, готов исполнить Ваш приказ. Мы поддерживаем деятельность, проводимую Вами во имя освобождения оккупированных земель и обеспечения территориальной целостности нашей страны. Это самое заветное желание нашего народа. Да здравствует азербайджанская армия! Да здравствует Верховный главнокомандующий! Карабах - это Азербайджан!”

Житель Геранбоя Физули Алиев: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, я решительно осуждаю ракетные обстрелы Гянджи, находящейся вдали от зоны боевых действий, что привело к многочисленным жертвам ни в чем не повинных граждан и разрушению жилых домов. Тем, кто ныне призывают нас к перемирию, следовало бы знать, что после подобных военных преступлений и террористических атак соглашаться на переговоры и заключать перемирие все равно, что склониться перед преступлениями и террором. Я - участник первой Карабахской войны. Несмотря на обращение, меня не призывают в армию. Самое мое заветное желание - принять участие во второй Карабахской - Отечественной войне. Карабах - наш, Карабах - это Азербайджан!”