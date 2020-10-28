Число погибших в результате ракетного удара Армении по Барде достигло 21 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате ракетного удара Армении по Барде достигло 21, ранено около 70 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на генеральную прокуратуру.

Отметим, что сегодня около 13:00 часов ВС Армении подвергли ударам кассетными бомбами райцентр Барды – многолюдную территорию, где расположены торговые объекты.

Гражданским инфраструктурным объектам и транспортным средствам города Барда нанесен крупный ущерб.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)