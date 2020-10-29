Президент Ильхам Алиев: Все, что сейчас происходит - это все результаты непродуманной и опасной деятельности премьер-министра Пашиняна

БАКУ/Trend/ - Многие задаются вопросы, почему именно сейчас произошли вот эти боестолкновения? Почему не раньше? И даже те, кто тенденциозно относятся к Азербайджану и открыто поддерживают Армению, и то вынуждены задать себе этот вопрос, ведь 26 лет прошло с момента перемирия 1994 года. На протяжении всех этих лет бывали столкновения, бывали жертвы, но не такого масштаба. Что же вдруг случилось? Ведь в Азербайджане ничего не изменилось.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому агентству "Интерфакс".

«Я 17 лет вел переговоры по урегулированию. И с двумя предыдущими президентами Армении мы прошли достаточно серьезный путь по согласованию базовых принципов. Поэтому объективным наблюдателям ясно, что вина не в нас, а вина вот в таком неадекватном, иррациональном, опасном поведении премьер-министра Армении. Ни один бывший руководитель Армении не позволял себе таких оскорбительных выпадов в адрес азербайджанского народа. Ни один из них не позволял себе устраивать инаугурацию главарю преступного режима Нагорного Карабаха в Шуше. Ни один из них не кичился демонстративным нарушением Женевской конвенции, демонстрируя заселение ливанских армян в Нагорный Карабах, в том числе Шушу. Ни один из них не собирался переносить так называемый парламент Нагорного Карабаха из Ханкенди в Шушу. И далее, и далее. То есть, это все результаты непродуманной и опасной деятельности премьер-министра Пашиняна. Его заявления внутри страны я оставлю без комментариев. Но то, что он делает в вопросах, связанных с урегулированием, очень опасно для Армении. И сегодня Армения это четко видит. Поэтому думаю, что сопредседатели Минской группы должны четко поставить вопрос завтра перед министром иностранных дел Армении, который, я понимаю, находится в трудном положении. Ему приходится отвечать за неадекватное поведение своего руководителя. Он на самом деле заслуживает сочувствия. Ему надо будет выкручиваться, как-то, объяснять вот эту череду непоследовательных действий, как вы отметили. То он говорит о болезненных уступках, то он говорит, что нет дипломатического решения, потом говорит, что он готов на компромисс, потом он говорит, что будет до конца защищать Карабах, то он говорит, что Карабах – это Армения, потом он говорил, что мы должны вести переговоры с Нагорным Карабахом. То есть, полностью взаиомоисключающая такая палитра неадекватности. Так что, думаю, что завтра многие из этих вопросов будут прояснены»,- отметил глава государства.