Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию о мирном жителе, погибшем сегодня в Геранбое

БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные силы, грубо нарушая требования объявленного гуманитарного режима прекращения огня, продолжают совершать преступные действия против азербайджанского гражданского населения.

Как сообщили в четверг Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, 29 октября 2020 года Геранбойский район был подвергнут интенсивному обстрелу из ракет и тяжелой артиллерии с различных направлений вооруженными силами Армении.

В результате попадания артиллерийского снаряда в жилой дом в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района примерно в 17:00 скончалась Зиядова Флора Гараш гызы, 1967 года рождения, дому нанесен значительный ущерб.

В настоящее время сотрудники прокуратуры осуществляют все возможные в нынешних условиях следственные мероприятия.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)