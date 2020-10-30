На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана организовывается специальное временное управление

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об организации временного специального управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Согласно указу, в ответ на очередную военную провокацию, совершенную 27 сентября 2020 года вооруженными силами Республики Армения, вооруженные силы Азербайджанской Республики начали контрнаступательные операции и уже освободили от оккупации несколько районов Азербайджана, а также другие стратегически важные территории. Вооруженные силы Азербайджанской Республики продолжают успешные операции по освобождению оккупированных территорий.

В целях организации временного специального управления на освобожденных территориях и исполнения задач, вытекающих из Указа Президента Азербайджанской Республики № 1166 от 27 сентября 2020 года, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджана, по каждому району создаются временные комендатуры, осуществляющие специальное управление.

Министерству внутренних дел Азербайджана поручено назначить временных комендантов соответствующих территорий и организовать деятельность временных комендатур.

Временным комендатурам поручено координировать свою деятельность с министерством обороны и Государственной пограничной службой Азербайджана.

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