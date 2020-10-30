Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с турецким коллегой

БАКУ /Trend/ - 29 октября состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов выразил искренние поздравления с 97-й годовщиной образования Турецкой Республики и пожелал братской Турции устойчивого мира, благополучия и процветания.

Министры обменялись мнениями о ситуации в регионе.

Было подчеркнуто, что вероломное нападение Армении на мирных жителей и совершение еще одного военного преступления против гражданского населения Азербайджана недопустимы и виновные в этих преступлениях должны ответить перед правосудием.