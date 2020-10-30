Ситуация на фронте находится под контролем азербайджанской армии - минобороны

БАКУ /Trend/ - Подразделениями азербайджанской армии были обнаружены и уничтожены три РСЗО "Смерч" вооруженных сил Армении, подвергавшие обстрелам мирное население и гражданскую инфраструктуру в городах Барда и Тертер.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Он сказал, что армия Азербайджана освободила от оккупации еще девять сел.

"В настоящее время ситуация на фронте находится под контролем азербайджанской армии. Победа за нами", - сказал Анар Эйвазов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)