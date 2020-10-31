Уничтожены боевая техника и живая сила ВС Армении - минобороны Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В первой половине дня сегодня точными ударами подразделений армии Азербайджана было уничтожено большое количество боевой техники и живой силы ВС Армении.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве обороны Азербайджана, точными ударами азербайджанской армии были уничтожены три танка, одна установка РСЗО "Град", один грузовик с боеприпасами, три пушки, находящиеся на боевой позиции, а также большое количество живой силы противника.

(Текст: Турал Гараджаев)