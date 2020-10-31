В день проведения Женевских встреч армянские ВС выпустили по районам Азербайджана свыше 200 снарядов - помощник Президента (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - После Женевских встреч, проведенных при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из тяжелой артиллерии и другого вооружения Тертерский, Агдамский, Геранбойский и Агджабединский районы Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, сегодня примерно с 06:00 до 12:00 по шести поселкам и 26 селам, в целом по 32 населенным пунктам указанных районов, вооруженными силами Армении было выпущено свыше 300 снарядов.

В день проведения Женевских встреч по Тертерскому, Агдамскому, Геранбойскому, Агджабединскому и Дашкесанскому районам Азербайджана армянскими ВС было выпущено свыше 200 снарядов, сказал Гаджиев.

"К сожалению, следует констатировать, что город Тертер - один из городов Европы, по которому после Второй мировой войны было выпущено наибольшее количество ракет и сброшено бомб. С 27 сентября по территории Тертерского района было выпущено свыше 15 тысяч снарядов и ракет.

Армения, потерпевшая фиаско в своей пропаганде относительно наемников, выдумывает новую дезинформацию - уже на тему белого фосфора. Используя фосфорные боеприпасы, Армения пытается переложить ответственность за это на Азербайджан.

Было установлено, что снаряд, выпущенный вооруженными силами Армении по селу Араяпылы Физулинского района восьмого октября, являлся фосфорным боеприпасом. ANAMA нейтрализовала его и задокументировала этот факт.

Во время апрельских боев 2016 года Армения выпустила фосфорный снаряд по селу Аскипара Тертерского района. Снаряд, упавший в поле, был обезврежен в присутствии военных атташе и представителей ОБСЕ.

В настоящее время поступают сообщения о том, что вооруженные силы Армении доставили в Ходжавенд большое количество фосфора для совершения экологического террора в виде лесных пожаров и использования против вооруженных сил Азербайджана", - отметил Хикмет Гаджиев.

(Текст: Турал Гараджаев)