Попытки Армении вовлечь в конфликт третью сторону останутся безрезультатными - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Попытки Армении вовлечь в конфликт третью сторону останутся безрезультатными.

Об этом сказала глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в субботу Trend.

По ее словам, в последнее время армянская сторона все шире начала распространять сфальсифицированные видеоролики, фейковые новости. Одна из таких провокационных "новостей" заключается в том, что Азербайджан якобы использует фосфорные боеприпасы.

"Предельна ясна цель Армении, с которой она распространяет такую дезинформацию, убивает гражданское население. Армения не заинтересована в урегулировании конфликта мирным путем. Это очевидно. Главная ее цель заключается в вовлечении в конфликт третьей стороны. Азербайджан неоднократно доводил до внимания международной общественности, что наша страна не имеет каких-либо притязаний на территории другого государства. Сегодня Азербайджан на своей суверенной территории принимает меры по самообороне против вооруженных сил Армении, которые незаконно находятся на наших землях. Сегодня Азербайджан предпринимает шаги по восстановлению своей территориальной целостности", - подчеркнула Абдуллаева.

Она отметила, что Азербайджан имеет дружественные отношения с соседними странами.

"Мы признаем и с уважением относимся к территориальной целостности других стран, и требуем от них того же", - добавила Абдуллаева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)