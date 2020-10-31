Уничтожена разведывательно-диверсионная группа и выведены из строя две военно-транспортные средства ВС Армении (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В полдень 31 октября наблюдалось движение военной автомобильной техники противника с живой силой в направлении наших позиций.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, стало известно, что разведывательно-диверсионная группа, состоящая из армянского спецназа, пыталась приблизиться к линии обороны наших войск с целью совершения провокации.

Первым огневым ударом по противнику была уничтожена автомобильная техника, и разрозненная разведывательно-диверсионная группа стала спасаться бегством. Наблюдалось также, что члены группы погрузились во второй автомобиль марки «Камаз», чтобы покинуть этот район. И этот автомобиль, заполненный вооруженными военнослужащими, также был немедленно уничтожен прямым и точным попаданием.

Представляем видеокадры, отражающие эти моменты.