Президент Ильхам Алиев: Письмо премьер-министра Армении Президенту России является признанием поражения

БАКУ/Trend/ - Армения фактически признала свое поражение.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией, возглавляемой министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

«Как вы знаете, недавно премьер-министр Армении направил письмо Президенту России господину Путину. Это письмо, на самом деле, является признанием поражения. Потому что была запрошена военная поддержка России, хотя никакого основания для этого нет. Азербайджан проводит свои военные операции на признанных международным сообществом территориях страны, наша страна не проводит каких-либо операций на территории Армении. У нас нет таких планов. Если бы такие планы были, мы бы сделали это в июле этого года. Как вы знаете, в то время Армения атаковала нас на государственной границе, и мы вывели Армению со своих земель, не пересекая государственную границу. Поэтому с одной стороны она признает поражение, - отправка этого письма подтверждает это, - с другой стороны не хочет полностью капитулировать. Продолжение сегодня войны и потери с обеих сторон происходят в результате возложенной на Пашиняна большой ответственности и его грязных деяний. Вся ответственность лежит на армянской стороне и, если они, признав это поражение, покинут наши земли, то самым приемлемым вариантом будет решение вопроса за столом переговоров. Словом, решение этого вопроса уже осуществляется. Я говорил, что Азербайджан выполняет резолюции Совета Безопасности ООН, и выполнил большую часть базовых принципов. Надеюсь, что и остальная часть базовых принципов будет реализована и территориальная целостность нашей страны будет восстановлена», - сказал глава государства.