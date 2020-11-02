В вопросе Нагорного Карабаха Азербайджан абсолютно прав - Бинали Йылдырым

БАКУ/Trend/ - В вопросе Нагорного Карабаха Азербайджан абсолютно прав.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал экс-премьер Турции Бинали Йылдырым в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

«Естественно, что Турция с самого начала всегда была рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе. С того дня и по сей день мы продолжаем претворять в жизнь лозунг господина Гейдара Алиева: «Одна нация, два государства». Мы знаем, что в вопросе Нагорного Карабаха Вы абсолютно правы. Потому что в этой войне Азербайджан освобождает свои земли от оккупантов.

Азербайджан устраняет продолжающуюся 27 лет оккупацию, обеспечивает освобождение своих территорий. Поэтому азербайджанский народ, днем и ночью демонстрируя высокий патриотизм, каждый день пишет героическую летопись. По пути сюда некоторое время назад прочитал еще одну новость - уничтожен самолет», - сказал Йылдырым.