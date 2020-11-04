Мы высоко ценим поддержку религиозного лидера Ирана территориальной целостности Азербайджана – МИД

БАКУ /Trend/ - Мы высоко ценим обращение религиозного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи в связи с армяно-азербайджанским конфликтом и его поддержку территориальной целостности Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

В обращении Хаменеи было подчеркнуто, что «все оккупированные Арменией территории Азербайджана должны быть освобождены и возвращены Азербайджану».

Аятолла Хаменеи в очередной раз заявил о решительной поддержке Ирана справедливой позиции Азербайджана, опирающейся на международное право:

«Мы высоко ценим усилия дружественного Иранского государства по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, в том числе, визит в регион специального посла президента Ирана, заместителя министра иностранных дел Сеида Аббаса Аракчи и его инициативу в связи со скорейшим урегулированием конфликта.

Уверены, что отношения, построенные на исторических связях между двумя странами, будут успешно развиваться и в будущем, служить обеспечению мира, стабильности и процветания в регионе», - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)