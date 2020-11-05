Армения нарушила режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе
БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
С вечера 4 ноября до 04:40 5 ноября позиции воинских подразделений ВС Азербайджана, расположенных в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана периодически обстреливались противником со стороны Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении.
Война привела к своеобразному переформатированию азербайджанской нации – эксклюзивное интервью с Мурадом Ибрагимбековым
Создается впечатление, что над землей Карабаха издевались для того, чтобы причинить как можно больше боли нашему народу – народная артистка Азербайджана Камилла Гусейнова
Лента новостей
Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском и Ходжавендском направлениях фронта - минобороны Азербайджана
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в мире, эпидемию COVID-19, перевалку товаров, нефтегазовую тематику
Попытка диверсии со стороны Армении против подразделений азербайджанской армии предотвращена - минобороны
В Азербайджане контроль над "Виртуальной школой" будут осуществлять местные органы управления образованием
Мы решительно осуждаем угрозы со стороны армянского лобби во Франции в адрес телеканала TF1 - Хикмет Гаджиев
Как армянские епископы убивали новорожденных и готовили святотатственные просфоры – из бестселлера "Имя розы"
Лидер французской экстремистской группировки Zouaves Paris используется Арменией в качестве наемника
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации еще несколько сел Джабраильского, Зангиланского и Губадлинского районов
Международные правозащитные организации слишком поздно реагируют на армянский террор - правозащитник
Мы неоднократно заявляли Армении, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана - посол Ирана
Война привела к своеобразному переформатированию азербайджанской нации – эксклюзивное интервью с Мурадом Ибрагимбековым
Возбуждено уголовное дело в отношении распространителей видео из зоны боевых действий - СГБ Азербайджана
АСА и Турецкий институт страхования в ноябре проведут курсы для страховых и перестраховочных компаний Азербайджана
Верховный Главнокомандующий формирует новую систему безопасности Кавказа в целом - секретарь Совбеза Азербайджана
Туркменистан хорошо реализовывает свой потенциал в качестве производителя и экспортера газа – Оксфордский энергетический институт