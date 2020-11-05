ВС Армении обстреляли Геранбойский, Тертерский и Агджабединский районы - минобороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - 5 ноября до утренних часов подразделения армянских вооруженных сил периодически подвергали обстрелу населенные пункты Геранбойского и Тертерского районов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Утром в 07:50 армянские ВС выпустили 4 снаряда по селу Гиямеддинли Агджабединского района.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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