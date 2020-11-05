Премьер-министр Армении совершает геноцид против собственного народа - депутат

БАКУ /Trend/ - Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян просто уничтожает свой народ, насильно отправляя людей в зону боевых действий, он совершает геноцид против собственного народа.

Об этом в четверг сказал Trend член комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса (парламент), член парламентской делегации в ПА СНГ Айдын Мирзазаде.

По его словам, отправка в зону боевых действий женщин, детей и стариков противоречит законам ведения войны. Тот факт, что главы государственных структур собирают отряды добровольцев и отправляют их в зону боевых действий, не входит в рамки вышеуказанных законов.

"По-первых, они не подготовлены для ведения боевых действий. Во-вторых, нынешняя война давно вышла за рамки традиционной войны. Сегодня работают ракетные системы, дроны, зенитные комплексы. Принудительная отправка на фронт заставляет армян придумывать различные варианты для того, чтобы избежать участия в боевых действиях", - сказал Айдын Мирзазаде.

Он подчеркнул, что сегодня абсолютное большинство отправленных на фронт армян либо погибло, либо пропало без вести. По словам депутата, сегодня многие жители Армении мечтают, чтобы их близкие, мужья и дети попали в азербайджанский плен, поскольку в этом случае они обязательно будут возвращены назад.

"Армения не желает признавать своего поражения. С этой точки зрения необдуманность действий армянского правительства приводит к тому, что простые жители отправляются на убой. Эти события вызвали серьезные противоречия и недовольство внутри и самой Армении. А единственной причиной этого раскола, внутренней распри в Армении является правительство этой страны", - добавил Айдын Мирзазаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)