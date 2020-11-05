ВС Армении обстреливают села Тертерского и Агдамского районов

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 14:40 часов подразделения ВС Армении подвергают артиллерийскому обстрелу город Тертер, село Сехлебад этого района, а также села Гаджитураллы и Афетли Агдамского районов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны.

Подразделения азербайджанской армии предпринимают ответные меры против огневых точек армянских войск.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)