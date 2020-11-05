Брошенная армянской армией на поле боя военная техника, захваченная ВС Азербайджана (ВИДЕО)

Политика 5 ноября 2020 16:00 (UTC+04:00)
Брошенная армянской армией на поле боя военная техника, захваченная ВС Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Распространены кадры брошенной на поле боя вооруженными силами Армении военной техники, захваченной азербайджанской армией.

Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана представляет эти кадры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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Брошенная армянской армией на поле боя военная техника, захваченная ВС Азербайджана (ВИДЕО)
Брошенная армянской армией на поле боя военная техника, захваченная ВС Азербайджана (ВИДЕО)
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