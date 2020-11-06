Армяне отправляют вперед иностранных наемников, не забирая тел погибших с поля боя - минобороны

БАКУ /Trend/ - ВС Армении, понесшие за последние сутки большие потери в живой силе и боевой технике в ходе боев на Агдеринском направлении фронта, не в состоянии восполнить эти потери, есть проблемы в управлении подразделениями.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал пресс-секретарь министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, по приказу Верховного Главнокомандующего азербайджанский солдат прорывает укрепления, построенные противником за 30 лет, и приближается к цели.

"Задача наших ВС в условиях контрнаступления - освободить оккупированные земли. Нашей армии противостоят и иностранные наемники. Это, в основном, иностранные боевики армянской национальности. Местные отправляют вперед иностранных наемников, а потом даже не забирают тел погибших с поля боя. Есть сведения о том, что действующие в разрозненной форме группировки, отказываются идти в бой. Иностранные боевики должны осознать, что попали в ловушку армян, и им следует сложить оружие. Сегодня азербайджанский солдат доминирует на поле боя и одерживает победу. Победа за нами!", - сказал Анар Эйвазов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)