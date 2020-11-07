Армения не прекращает совершать преступления против мирного азербайджанского населения - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Армения не прекращает совершать преступления против мирного населения Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"В Бардинском районе в результате нападения армян погиб подросток, а в Тертерском районе - ранено гражданское лицо. Число убитых Арменией мирных жителей продолжает расти", - пишет он.